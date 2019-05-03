السكة الحديد تعتذر للركاب لتأخر بعض القطارات عن مواعيدها

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير .

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه فى خط القاهرة / الإسكندرية، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالى يكون متوسط تأخيرات القطارات:"القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة".

وفى خط بنها / بور سعيد، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وفى خط طنطا / المنصورة / دمياط، يكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

واختتمت الهيئة، بيانها بالاعتذار للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.