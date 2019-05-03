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السفير حمدى لوزار يبحث مع وزيرة خارجية كينيا الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى

الجمعة، 03 مايو 2019 08:50 م
السفير حمدى لوزار يبحث مع وزيرة خارجية كينيا الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية السفير حمدى سند لوزا ووزيرة خارجية كينيا
كتب : أحمد جمعة
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التقى السفير حمدى سند لوزا ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الجمعة، مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا، حيث قام بتسليمها رسالة من وزير الخارجية سامح شكري، تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية قدماً والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية في إطار جولة تشمل الصومال وإقليم أرض الصومال، انطلاقاً من حرص مصر على متابعة الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي.

وأعربت وزيرة الخارجية الكينية ، خلال اللقاء عن بالغ امتنانها لاهتمام وزير الخارجية بالتنسيق المستمر مع كينيا حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيدةً في هذا السياق بالدور النشط الذى تضطلع به مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لدعم قضايا السلم والأمن في أفريقيا، خاصةً قيام رئيس الجمهورية بعقد القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بالقاهرة مؤخراً، والتي حضرتها الوزيرة مُمثلة للرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" نظراً لتواجده في جولة خارجية في ذات التوقيت.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. كما تم الاتفاق على أهمية تحديد توقيت عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في القريب العاجل بما يسهم في تعزيز التعاون بين مصر وكينيا


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