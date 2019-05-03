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الزراعة: تصدير 1.177 مليون طن موالح إلى الأسواق العالمية

الجمعة، 03 مايو 2019 12:10 ص
الزراعة: تصدير 1.177 مليون طن موالح إلى الأسواق العالمية الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة للموسم الجديد، وحتى 23 من الشهر الماضى، ارتفعت صادرات الموالح إلى مليون و177 ألفًا و375 طنًا إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير، عما قبله فى التوقيت نفسه من العام الماضى بلغت مليونًا و225 ألفًا و5 أطنان.

 وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر، بالإضافة الى اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

كان وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أعلنت أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.


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