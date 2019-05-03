الدكتورة رانيا المشاط: أسعى لأن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة فى قطاع السياحة

كتبت آمال رسلان

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كمتحدثة رئيسية فى جلسة تحت عنوان "التنوع: الدافع للابتكار التكنولوجى والإندماج"، والتى عقدت على هامش فعاليات منتدى السياحة العالمى World Tourism Forum الذى تستمر فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019 فى مدينة لوزيرن السويسرية.

الجلسة أدارها أورس جريديك Urs Gredig أحد أهم المذيعين فى سويسرا، وشارك فيها روس اتكنز Ros Atkins، أحد أشهر مقدمى البرامج فى قناة بى بى سى الإخبارية BBC، واردانا كوالا Aradhana Khowala، المدير التنفيذى لقطاع السياحة فى مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية، وايڤ جيڤيل Yves Givel نائب رئيس الموارد البشرية لمجموعة فنادق الحياة العالمية Hayatt.



وزيرة السياحة خلال مشاركتها بمنتدى السياحة العالمى

وتناولت الجلسة الحديث عن التنوع فى صناعة السياحة ومواكبة الاتجاهات الحديثة وأهمية الإندماج وتمكين المرأة للمشاركة فى قطاع السياحة، بالإضافة إلى الحديث عن العمالة الموهوبة فى قطاع السياحة وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، حديثها بالتأكيد على حرص وزارة السياحة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال السياحة، وهو ما يرتكز عليه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى لتطوير قطاع السياحة المصرى ورفع قدرته التنافسية، والذى يهدف إلى تمكين المرأة والشباب والحفاظ على البيئة والتحول الرقمى.

وأوضحت الوزيرة بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هدفها منذ توليها حقيبة السياحة هو أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية بقطاع السياحة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة وأن قطاع السياحة فى مصر يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومى فهو يساهم بنسبة 20% من الناتج الإجمالى المحلى، كما يساهم فى خلق فرص عمل.



وزيرة السياحة رانيا المشاط

وأكدت وزيرة السياحة فى كلمتها على أهمية مشاركة المرأة فى قوة العمل مما يمثل إضافة كبيرة إلى الاقتصاد القومى، وأكدت على أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة.

وقالت إن نسبة المشاركة السياسية للمرأة فى مصر وصلت إلى 44%، وأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان فى 2018 وصلت إلى 15%، وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة ستصل هذه النسبة إلى 25%.

كما تحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أطلقها الرئيس عام 2017، والتى تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكاً أساسًيا فى استراتيجية التنمية المستدامة.

وتطرقت فى كلمتها للحديث عن المجلس القومى للمرأة الذى يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، وأشارت إلى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

وحول تمكين المرأة فى قطاع السياحة، أشارت إلى أن هذا القطاع على وجه التحديد يمكن أن يصبح أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا حيث يوفر مجالات واسعة من فرص العمل فى الوظائف الرسمية وغير الرسمية، كما تشمل الوظائف المباشرة، على سبيل المثال لا الحصر، منها المناصب الوظيفية والإدارية؛ بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة.

وأكدت على اهتمام الوزارة بزيادة إعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى هذا الشأن خاصة فى مجال التدريب توفير بيئة عمل ملائمة لها، وأوضحت ان تمكين المرأة من المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة لتطوير القطاع، وذلك فى إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وفيما يخص العنصر البشرى والعمالة الموهوبة العاملة فى قطاع السياحة؛ أوضحت أن تدريب العاملين بقطاع السياحة المصرى ورفع كفاءتهم وخلق طاقات مبدعة وقدرات خلاقة يأتى على رأس أولويات الوزارة، ويأتى كأحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلى.