الحماية المدنية تكافح حريق محلات الموسكى بعد تجدد اشتعال النيران

كتب عبد الرحمن سيد

يكافح رجال الحماية المدنية حريق محلات الموسكى، بعد تجدد اشتعال النيران بالمكان مرة أخرى، وسط تواجد سيارات إطفاء و خزانات مياه تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وسيتم إجراء عمليات تبريد بمجرد الإنتهاء من إخماد الحريق.

كان اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محلات فى الموسكى، وتم الدفع بسيارات إطفاء، حيث تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات تمهيدا لإخماد الحريق.