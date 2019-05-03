البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه خلال جلستين فقط بنسبة نمو 0.17%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 807 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.17% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 422.1 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 05%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.6 مليار جنيه إلى 262.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 685.1 مليار جنيه إلى 686.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.