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البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه خلال جلستين فقط بنسبة نمو 0.17%

الجمعة، 03 مايو 2019 04:12 م
البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه خلال جلستين فقط بنسبة نمو 0.17% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 807 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.17% عن الأسبوع الماضى. 
 
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 422.1 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 05%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.6 مليار جنيه إلى 262.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 685.1 مليار جنيه إلى 686.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.
 
يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على جلستين فقط، وذلك لتعطلها 3 أيام لمناسبات مختلفة.
 

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