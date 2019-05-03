video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الدولى يعزز التمويل لأفريقيا للمساعدة فى مكافحة الفقر

الجمعة، 03 مايو 2019 06:17 م
البنك الدولى يعزز التمويل لأفريقيا للمساعدة فى مكافحة الفقر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
مابوتو – رويترز
إضافة تعليق
قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى الجديد اليوم الجمعة، إن البنك يعتزم زيادة الإقراض إلى الدول الأفريقية لمساعدتها فى مكافحة الفقر، وذلك بعد جولة له فى 3 دول أفريقية فى منطقة جنوب الصحراء.
 
وتعهد مالباس بتعزيز بعثة البنك لمكافحة الفقر بعدما زار موزامبيق وإثيوبيا ومدغشقر، فى الفترة بين 29 أبريل و3 مايو، واجتمع مع زعماء تلك الدول وزار مشروعات يمولها البنك.
 
وقال مالباس لرويترز "تعمل أفريقيا على (خفض الفقر) وهناك بعض الانخفاض فى بعض البلدان لكن فى المجمل هناك زيادة فى عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع"، وأضاف: "لذلك سيقدم البنك المزيد من منحه وقروضه إلى أفريقيا".
 
وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك ستزيد أيضا أنشطتها فى القارة على مدار الأعوام القليلة القادمة. ومؤسسة التمويل هى صندوق البنك الدولى لمساعدة الدول الأكثر فقرا.
 
وقال مالباس إنه زار أفريقيا لأنها جزء رئيسى من تركيز البنك على مكافحة الفقر، وأيضا لتقييم الضرر الناتج عن إعصار اجتاح موزامبيق ومالاوى وزيمبابوى فى مارس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البنك الدولى يلتقى أعضاء البرلمان وعدد من مستفيدى تكافل وكرامة

البنك الدولى

مالباس

مكافحة الفقر

اخبار الاقتصاد

منطقة جنوب الصحراء




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة