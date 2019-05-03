الأوقاف تخاطب أفريقيا بسبع لغات أحدثها الأمهرية والصومالية

أعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالعمق الأفريقي توسعت الوزارة في ترجمة خطبة الجمعة الموجهة للقارة الأفريقية لتصل إلى سبع لغات ، هي : العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية والهوسا والأمهربة والصومالية ، إضافة إلى لغة الإشارة ، في حين بلغ إجمالي اللغات التي تترجم إليها خطبة الأوقاف المصرية أسبوعيا وتنشر مسموعة ومقروءة ومتلفزة ست عشرة لغة إضافة إلى اللغة العربية ولغة الإشارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد بمختلف لغات العالم.

وقال الوزير إنه جار التوسع في حركة الترجمة بصفة عامة والتي أربت على ستين كتابا مترجما ما بين ٢٠١٤ و ٢٠١٩ م ، إضافة إلى افتتاح مركزين للثقافة الإسلامية باللغتين الإنجليزية والفرنسية أحدهما بشرم الشيخ والآخر بالغردقة ، وافتتاح معمل صوتيات اللغة الإنجليزية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، واعتبار اجتياز امتحان اللغة الأجنبية شرطا رئيسا لتولي أي عمل قيادي بالأوقاف ، وعقد مسابقات إيفاد سنوية لمتقني إحدى اللغات الأجنبية ، والتوسع في تعيين أئمة من دراسي وخريجي أقسام الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية المختلفة .