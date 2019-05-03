إصابة شخصين فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصين، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى تريلا عند مول العابد على الطريق الزراعى بطوخ، جرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع إدارة مرور طوخ، من إعادة فتح الطريق الزارعى أمام السيارات بعد تعطله إثر وقوع الحادث، تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم عند مول العابد على الطريق الزراعي.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل رقم 9264 "ع ي أ" ونقل تريلا رقم 5631 "ق ل ب"، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السيارة الأولى، واصطدمت بالثانية من الخلف، مما نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقه وتم نقلهما إلى المستشفى، ورفع السيارات على جانب الطريق بمعرفة رجال المرور، وعودة الطريق إلى حالته الطبيعية وتولت النيابة التحقيق.