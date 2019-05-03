وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أكثر من ألف شخص غادروا مؤخرا مخيم الركبان للنازحين إلى مناطق تسيطر عليها السلطات السورية، وأن النازحين تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، وتم تزويدهم بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية .