/أ ش أ/

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إجمالي النازحين الذين عادوا من مخيم (الركبان) بمنطقة (التنف) على الحدود مع الأردن منفذ فتح ممر (جليجم) بريف حمص الشرقي، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية وصل إلى 9 آلاف و185 شخصا.