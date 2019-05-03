أسعار الذهب قرب أدنى مستوى فى 4 أشهر مع ارتفاع الدولار

رويترز

حومت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها فى 4 أشهر الذى سجلته خلال الجلسة السابقة، بعد أن أضعف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) توقعات خفض الفائدة فى المدى القريب، معززا الدولار ودافعا المعدن صوب انخفاض أسبوعى.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.

وفى الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب دون تغير يذكر عند 1270.46 دولار للأوقية (الأونصة). وفى الجلسة السابقة، انخفض المعدن إلى 1265.85 دولار، وهو أقل سعر له منذ نهاية ديسمبر.

وفقد الذهب حوالى 1.2 % منذ بداية الأسبوع الحالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.20 دولار للأوقية.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى قال يوم الأربعاء، إن مخاطر التضخم التى كشفتها بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى إنما تقوم على عوامل عابرة وإنه لا حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة فى أى وقت قريب.

واستقرت الفضة عند 14.63 دولار للأوقية فى المعاملات الفورية، لتظل قرب أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر 14.52 دولار الذى لامسته فى الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 854.12 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى فى شهر البالغ 839 دولارا فى وقت سابق من الجلسة، فى حين تقدم البلاديوم 0.1 % إلى 1356 دولارا للأوقية.