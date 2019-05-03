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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 03 مايو 2019 03:15 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 6.20 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2– 5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5 جنيهات للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 4 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 6 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.
 

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