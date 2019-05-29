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"100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:28 م
"100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية أيسم صلاح مستشار الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
كتب وليد عبد السلام
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قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن وفدا من مسؤولى مبادرة "100 مليون صحة" حدد اللوجستيات اللازمة لوضع النظام الإلكترونى لعلاج مليون أفريقى فى 14 دولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إمداد الدول الأفريقية الشقيقة بمنظومة إلكترونية لتسجيل المفحوصين المقرر علاجهم، على أن تقدم لهم مصر 3 ملايين جرعة علاج. متابعا: "سنضع النظام الإلكترونى الخاص بالدول الأفريقية، لكل دولة على حدة، للكشف عن فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى، وسنتيح لهم السيستم الخاص بفيروس سى مع بعض التعديلات حسب إمكاناتهم".

 

 


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