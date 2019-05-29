100 مليون صحة تنصح الأطفال بتناول اللوبيا والبعد عن الحلويات لنمو سليم

أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن الحلويات جزء أساسى فى حياة كل طفل لكنه لا يجب الإكثار منها نتيجة لضررها الكبير على الصحة العامة للكبار والصغار.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة لابد من الإكثار من تناول اللوبيا خاصة للأطفال لانها تقوى العظام وتمد الجسم بالطاقة والبروتين اللازم الذين يحتاجونها .

وأضافت المبادرة أن بناء الإنسان صحيا يبدأ من الطفولة ولابد من الاهتمام بالتغذية الصحية والبعد عن الأطعمة التى تفتقد للمغذيات وتسبب اضطرابات فى النمو .