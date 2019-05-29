10 قرارات لمحافظ جنوب سيناء لدعم المتضررين من حريق السوق القديم بشرم الشيخ

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باللجنة المشكلة لدعم المتضررين من حريق السوق القديم بشرم الشيخ، فى إطار المتابعة المستمرة لازالة اثار حريق السوق التجاري القديم واستعادة العمل بالمحال التجارية ومساعدة مستأجريها علي تخطي الازمة،

واصدر المحافظ قرارا بتولي اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، ملف المساعدات كاملا يتضمن المساعدات المقدمة من الجانب الحكومي والجمعيات ورجال الاعمال، و تم متابعة رجال الاعمال والوزارات والجهات الحكومية التي ابدت الاستعداد في تقديم مساعدات للمتضررين منهم وزارة التضامن الاجتماعي التي تبحث زيادة المبلغ المقرر، بالاضافة للبنك المركزي المصري، وجمعية الاورمان، وبعض البنوك، والجمعيات الأهلية، وقد اكد المحافظ علي دفع مبلغ ١٠٠الف جنيه مساهمة المحافظة ، واضاف ممثلي جمعية السوق بانه تم تجميع مبلغ ٢٣٠ الف جنيه حتي الآن.

واعلن محافظ جنوب سيناء انه سيتم توزيع المساعدات يوم 23/ 6/ 2019 اي بعد شهر من وقوع الحريق حتي يتم استكمال المساعدات من الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية ورجال الاعمال، وافاد مجدي بيومي، مالك المحلات انه سيتم الانتهاء من عدد ٣٣ محل تجاري بالسوق ويتم تسليمهم يوم 23 / 7/ 2019، وتم الاتفاق علي تسليم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للمتضررين كاعاشة بمناسبة عيد الفطر، توزع عقب صلاة التراويح بالمركز الثقافي الاسلامي بمسجد الصحابة بالسوق القديم

كما وافق المحافظ واللجنة المشكلة على عرض مالك مول تيران بالسوق القديم باستغلال المحلات للمتضررين لمدة شهرين تبدأ من 1/ 6/ 2019 بدون اية مبالغ مالية حتي يتم استعادة المحلات الخاصة بالمتضررين وقدم المحافظ والجمعية الشكر له.

ونوه المحافظ الي استمرار تلقي المساعدات والتبرعات لحين الخروج من تلك الازمة حفاظا علي العمالة ومستاجري هذه المحال وعودة السوق القديم كاحد المزارات السياحية الاساسية الهامة بشرم الشيخ.