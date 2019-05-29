سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

10 قرارات لمحافظ جنوب سيناء لدعم المتضررين من حريق السوق القديم بشرم الشيخ

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:32 م
10 قرارات لمحافظ جنوب سيناء لدعم المتضررين من حريق السوق القديم بشرم الشيخ السوق القديم بجنوب سيناء "ارشيفيه"
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باللجنة المشكلة لدعم المتضررين من حريق السوق القديم بشرم الشيخ، فى إطار المتابعة المستمرة لازالة اثار حريق السوق التجاري القديم واستعادة العمل بالمحال التجارية ومساعدة مستأجريها علي تخطي الازمة،

 واصدر المحافظ قرارا بتولي اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، ملف المساعدات كاملا يتضمن المساعدات المقدمة من الجانب الحكومي والجمعيات ورجال الاعمال، و تم متابعة رجال الاعمال والوزارات والجهات الحكومية التي ابدت الاستعداد في تقديم مساعدات للمتضررين منهم وزارة التضامن الاجتماعي التي تبحث زيادة المبلغ المقرر، بالاضافة للبنك المركزي المصري، وجمعية الاورمان، وبعض البنوك، والجمعيات الأهلية، وقد اكد المحافظ علي دفع مبلغ ١٠٠الف جنيه مساهمة المحافظة ، واضاف ممثلي جمعية السوق بانه تم تجميع مبلغ ٢٣٠ الف جنيه حتي الآن.

 واعلن محافظ جنوب سيناء انه سيتم توزيع المساعدات يوم 23/ 6/ 2019 اي بعد شهر من وقوع الحريق حتي يتم استكمال المساعدات من الجهات الحكومية والجمعيات الاهلية ورجال الاعمال، وافاد مجدي بيومي، مالك المحلات انه سيتم الانتهاء من عدد ٣٣ محل تجاري بالسوق ويتم تسليمهم يوم 23 / 7/ 2019، وتم الاتفاق علي تسليم مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للمتضررين كاعاشة بمناسبة عيد الفطر، توزع عقب صلاة التراويح بالمركز الثقافي الاسلامي بمسجد الصحابة بالسوق القديم

 كما وافق المحافظ واللجنة المشكلة على عرض مالك مول تيران بالسوق القديم باستغلال المحلات للمتضررين لمدة شهرين تبدأ من 162019 بدون اية مبالغ مالية حتي يتم استعادة المحلات الخاصة بالمتضررين وقدم المحافظ والجمعية الشكر له.

 ونوه المحافظ الي استمرار تلقي المساعدات والتبرعات لحين الخروج من تلك الازمة حفاظا علي العمالة ومستاجري هذه المحال وعودة السوق القديم كاحد المزارات السياحية الاساسية الهامة بشرم الشيخ.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إزالة أثار حريق السوق القديم وصيانة المحال

صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ

صور ..محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ

صور.. تشغيل أكبر سوق للأسماك فى الشرق الأوسط على الطراز الأوروبى ببورسعيد.. "الغضبان": نقلة حضارية وعلى الجميع الحفاظ على نظافته.. وإزالة السوق القديم بعد بدء النشاط بالسوق الجديد.. والمواطنون يشيدون بالخدمات

محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة والسوق القديم والمنشآت السياحية بشرم الشيخ

جنوب سيناء

حريق

تعويض المتضررين

حادث السوق القديم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة