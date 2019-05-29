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وفد حكومى يبحث مع "اليونيدو" مشروعات نقل الكهرباء ومناطق صناعية صديقه البيئة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:10 م
وفد حكومى يبحث مع "اليونيدو" مشروعات نقل الكهرباء ومناطق صناعية صديقه البيئة كهرباء
كتبت آية دعبس
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اجتمع وفد حكومى مصرى، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، على هامش مشاركته فى القمة العالمية لجهات دول العشرين للعمل من أجل المناخ بحضور عدد من رؤساء الدول والزعماء.

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على العديد من النقاط أهمها؛ التعاون فى مشروعات بيئية تضم النقل الكهربائى، وإقامة المناطق الصناعية صديقه البيئة، وتوفيق أوضاع المصانع بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة، ودعم استراتيجية الاتصال البيئى، بقصص نجاح مشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع بالإضافة إلى الاتفاق على دعم المشروعات الصغيرهً للشباب.

 

وانهى الوفد أعماله فى النمسا بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين النمساويين، المهتمين بالتعاون فى مجال المخلفات الصلبة، ودعم مصر بالتكنولوجيا النمساوية لإعادة تدوير المخلفات خاصة تحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق المصانع النمساوية، وأجرى الوفد زيارة لأحد أكبر المصانع النمساوية العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات، والتى تقوم بدعم مدينة فيينا بالطاقة.

 

جدير بالذكر، أن وفد حكومى مصرى، شارك فى القمة العالمية لجهات دول العشرين للعمل من أجل المناخ، بحضور عدد من رؤساء الدول كزعماء غانا وموزمبيق ونيبال، وعدد من الشخصيات البارزة من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وبعض من نشطاء بيئيين وأعضاء فى الحكومة النمساوية والسفير المصرى بالنمسا عمر عامر، كما عقدت هذه القمة بدعم من الممثل الأمريكى الشهير أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا.


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