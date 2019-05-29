وفاة ربة منزل بعد نشوب حريق بشقتها بسبب ماس كهربائى بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقيت ربة منزل مصرعها متأثره بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بشقتها بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائى بالشقة.

كان مدير أمن سوعاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة المركز وإصابة سيدة بحروق وتوفيت أثناء ذهابها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بشقة ملك أبوضيف . ق . ح يقيم بناحية قرية أولاد إسماعيل نتج عن الحريق إصابة نورا . ا . ع 35 سنة تم تحويلها لمستشفى سوهاج العام إلا أنه وافتها المنية.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى نتج عنه أيضا أحتراق محتوايات الشقة بالكامل جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.