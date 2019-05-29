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الأربعاء، 29 مايو 2019 06:15 م
خالد صلاح
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بعد تحقيق نجاح باهر لحملة الحجز المسبق

هواوى تطلق Y9 Prime 2019 فى السوق المصرى أول هاتف فى الفئة المتوسطة بكاميرا Pop-Up

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:12 م
هواوى تطلق Y9 Prime 2019 فى السوق المصرى أول هاتف فى الفئة المتوسطة بكاميرا Pop-Up هواتف هواوى
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أعلنت مجموعة هواوى بمصر عن إطلاق Y9 Prime 2019 فى السوق المصرى، وذلك بعد تحقيق نجاح باهر فى الفترة المحددة لحملة الحجز المسبق.

 يمثل هواوى Y9 Prime 2019 نقلة جديدة من نوعها فى عالم الهواتف المتوسطة، حيث أنه أول هاتف فى فئته يأتى بشاشة عرض كاملة تماماً من هواوى وكاميرا Pop-Up.

 

وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوى مصر، " نحن فى هواوى نقدم التطور والابتكار فى جميع فئات هواتفنا الذكية، ولم تعد تكتفى فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكى متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة فى هواتفهم الذكية، لذا قمنا بتقديم هواوى Y9 Prime 2019 للسوق المصري، الذى يمثل فئة جديدة من نوعها فى سوق الهواتف الذكية، حيث انه يقارب فئة الهواتف الرائدة فى الإمكانيات والمزايا، بل انه يحتوى على مزايا لم تكن موجودة فى الهواتف المتطورة."

 

وأضاف لي، ""أن سلسلة هواتفنا الشبابية Y لاقت نجاحاً واسعاً فى السوق المصرى منذ إطلاقها، لذا نحن نعمل على تطوير هذه السلسلة من الهواتف التى تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية تساعدهم على إنجاز مهامهم بكل سرعة ويسر."

 

موبايل هواوى
موبايل هواوى

 


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