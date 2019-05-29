ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد برقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد، بعد أن اعتمدها محافظ الأقليم.
واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 86.96٪ وهي النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالى عدد الطلاب بالمرحلة 4288 طالبا وطالبة ، حيث بلغ عدد من أدوا الامتحان 4263 طالبا وطالبة وكان عدد الناجحين 3622 طالبا وطالبة.
وأضاف التداوي أن الإدارة الاولي علي مستوي المحافظة هي ادارة باريس التعليمية بنسبة 91.6 ٪ تلتها إدارة الداخلة بنسبة 90.6٪ ثم بلاط 89.7٪ ثم الخارجة82.8 ٪ والفرافرة 73٪.
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