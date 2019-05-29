ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد برقم الجلوس

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالى عدد الطلاب بالمرحلة 4288 طالبا وطالبة ، حيث بلغ عدد من أدوا الامتحان 4263 طالبا وطالبة وكان عدد الناجحين 3622 طالبا وطالبة.

وأضاف التداوي أن الإدارة الاولي علي مستوي المحافظة هي ادارة باريس التعليمية بنسبة 91.6 ٪ تلتها إدارة الداخلة بنسبة 90.6٪ ثم بلاط 89.7٪ ثم الخارجة82.8 ٪ والفرافرة 73٪.