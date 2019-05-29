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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى البساتين لحصر الخسائر

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:54 ص
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى البساتين لحصر الخسائر حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة البساتين، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بدائرة القسم بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى البساتين، وأنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى البساتين،  وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

 

 

 

 


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