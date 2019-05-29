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ملك بلجيكا السابق يوافق على إجراء فحص حامضه النووى فى قضية نسب

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:20 م
ملك بلجيكا السابق يوافق على إجراء فحص حامضه النووى فى قضية نسب ملك بلجيكا السابق وقضية النسب
كتب: أحمد علوى
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أعلن محامى دلفين بويل الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق، أن الملك ألبرت الثانى مستعد لتسليم عينة من الحمض النووى للعدالة.

 

ووفقًا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، أن الملك قرر هذا القرار أخيرًا، بعد نطق حكم يغرمه 5 آلاف يورو يوميا، وكذلك بعد التشاور مع محاميه.

 

ففى 16 مايو الماضى أقرت محكمة الاستئناف فى بروكسل أن يدفع الملك ألبرت غرامة قدرها 5000 يورو فى اليوم عن كل يوم تأخير فى إجراء هذا الفحص.

 

وقال محامى ألبرت آلان برينبوم، إن الملك ألبرت يحترم القضاء.

 

ووفقًا للقناة ذاتها فمن المقرر، أن تبقى نتيجة تقرير الخبير سرية حتى صدور قرار محكمة النقض.

 

وفيما يتعلق بالميراث، فيمكن أن يثبت الاختبار أن الملك ألبرت هو الأب البيولوجى لدلفين بويل هذه الأبوة تعطيها الحق فى الثمن من ميراثه.

 

وللإشارة دلفين بويل لا يحق لها العرش أو الحصول على وقف بغض النظر عن النتيجة.


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دلفين بويل

ابنة ملك بلجيكا

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