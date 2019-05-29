"مصر للطيران" تُعلن عن إعادة تشغيل رحلاتها إلى أبيدجان فى ساحل العاج

أعلنت مصر للطيران إعادة تشغيل رحلاتها إلى مدينة أبيدجان بدولة ساحل العاج "كوت ديفوار"، اعتبارًا من 20 يونيو المقبل، تأكيدا لدورها الفعال فى القارة الأفريقية، وعلى خطواتها الجادة فى إضافة مزيد من النقاط إلى شبكة خطوطها بالقارة السمراء.

وجاء القرار ضمن الخطة الطموحة التى وضعتها الشركة، تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، للتوسع فى القارة الأفريقية بالصورة التى تتكامل مع نقاط شبكة مصر للطيران الأخرى عبر مطار القاهرة الجوى، الذى يُعتبر البوابة الشمالية لقارة أفريقيا.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تؤكد استمرار تطوير شبكة خطوطها، لا سيما فى القارة السمراء، عبر إضافة مزيد من النقاط الجديدة والترددات على النقاط القائمة بالقارة، بما يسمح بإضافة ميزة تنافسية جديدة للشركة. ويأتى الإعلان عن تشغيل رحلات أبيدجان تزامنا مع رعاية مصر للطيران بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (مصر 2019) بصفتها ناقلا رسميا للبطولة يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة فى مصر.

من جانبه، أكد الطيار حسن أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيًّا بالربط مع "أكرا" يومى الثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتبارا من 20 يونيو المقبل بطراز (بوينج B737-800) الذى يوفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال ومقاعد أكثر اتساعًا بالدرجة السياحية.