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الأربعاء، 29 مايو 2019 02:30 ص
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مصرع عاملين فى مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:00 ص
مصرع عاملين فى مشاجرة بالفيوم بسبب خلافات الجيرة جثة - ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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لقي عاملين مصرعهما في  مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية ،بقرية منية الحيط بمركز اطسا بسبب خلافات الجيرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء خالد شلبي  ، مدير أمن الفيوم تلقي ، إخطارا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية منية الحيط بمركز اطسا ووجود متوفيان وعلي الفور انتقلت القوات الأمنية وتم السيطرة علي الموقف وتبين حدوث المشاجرة بين كلا من "طرف أول " أحمد ر م 42 سنة عامل متوفى متأثرا بإصابته برش خرطوش بالساقين وجرح بالرأس و "حسين أ م 52 سنة  " عامل متوفي متأثر برش خرطوش بالصدر والزراع الأيمن  ،  وطرف ثاني  "مختار . ق . ش 59 سنة "  ملاحظ بالإدارة الصحية ضبط بحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار و "هيثم . م .  ق 27 سنة "مصاب" و "محمد .م .  ق 24 سنة "  مصاب وذلك بسبب حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ،  وتم نقل الجثتين لمستشفي اطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

 

 


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