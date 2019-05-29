مصرع طفل غرقا بإحدى ترع مركز أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه غرقا فى إحدى ترع مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم انتشال جثته بواسطة قوات الإنقاذ النهرى.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير بوجود غريق يدعى "احمد .ا.م "13 سنة بترعة النوبارية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشاله وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.