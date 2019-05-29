مركز المعلومات الدوائية يوضح كيفية علاج حالات ضربات الشمس

وجه مركز المعلومات الدوائية بضرورة الإسراع فى علاج حالات ضربات الشمس منعا لتعرضها للخطر .

وقال مركز المعلومات الدوائية بالادارة المركزية للصيدلة فى حالات الإصابة بضربات الشمس يجب الإبتعاد عن خوافض الحرارة على سبيل المثال، أسيتامينوفين، الأسبرين، وغيرها من العقاقير المضادة للإلتهابات غير الإستيرويدية لأنها ليس لها دور فى علاج الحالات المصابة بضربة الشمس.

وأوصى مركز المعلومات الدوائية بإعطاء ال " "Benzodiazipines فى الحال للمرضى الذين يعانون من التهيج والارتجاف، لخفض الحرارة و بإستخدام Benzodiazipines ، وإذا لزم الأمر يستخدم ، Barbiturates لعلاج المرضى الذين يعانون من التشنجات.

وتابع :يمكن استخدام Barbiturates على الرغم من تسببها فى منع التعرق و بالنسبة للمرضى الذين لم يستجيبوا لل Benzodiazipines" " وال " Barbiturates" يتم عمل تنفس صناعى كما يوصى بعمل رسم كهربائى للمخ وتعديل الأدوية المستخدمة في حالات التشنجات وفقا لذلك.

وبالنسبة للسوائل الوريدية فإنه يوصى بها حسب حالة المريض والقلب والدورة الدموية حيث أن إعطاء السوائل الوريدية لدعم الدورة الدموية تختلف بين المرضى وتعتمد على الظروف الطبية للمصاب ، وامراض القلب الوعائية الموجودة مسبقا.



