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خالد صلاح
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مخاوف التجارة وانخفاض العوائد يدفعان الين لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:27 ص
مخاوف التجارة وانخفاض العوائد يدفعان الين لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الين اليابانى _ أرشيفية
رويترز
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صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار اليوم الأربعاء، حيث دفعت مخاوف من حدوث مزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تُعد آمنة.

ودفعت موجة عالمية للعزوف عن المخاطرة العوائد على السندات السيادية للتراجع في أنحاء العالم، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبرعام 2017 بينما تراجع العائد على سندات نيوزيلندا إلى مستوى منخفض قياسي.

وارتفع الين 0.2 % مقابل الدولار إلى 109.15 ين، وهو أعلى مستوى منذ 15 مايو الجاري، وقرب المستوى المرتفع الذي سجله في أوائل فبراير عند 109.02 ين مقابل الدولار.

لكن خسائر الدولار ظلت محدودة على نطاق واسع مقابل الين، حيث ظلت العملة الأمريكية مرتفعة مقابل بقية العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني.

وتراجع الدولار، الذي يستفيد من مكانته كعملة احتياطي عالمي، أقل من 0.5% عن أعلى مستوى في عامين عند 98.37 ين للدولار والذي سجله في الأسبوع الماضي مقابل سلة عملات منافسة، واستقر على نطاق واسع عند 97.97 ين للدولار.


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