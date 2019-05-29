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محافظ الوادى الجديد: تذليل أى عقبات تواجه الخطة الاستثمارية للمحافظة

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:32 م
محافظ الوادى الجديد: تذليل أى عقبات تواجه الخطة الاستثمارية للمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
كتب على عبد الرحمن
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تواصل محافظة الوادى الجديد، أعمال دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتذليل أى معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه يتم الآن رفع كفاءة الطرق واستغلال الأراضى، مشيرا إلى أهمية تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد لاسيما من خلال التركيز علي جودة انتاج التمور بما يعمل علي استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها. 

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تواصل متابعة ملف تقنين الأراضي وإزالة التعديات المخالفات علي الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ علي موارد الدولة، بالإضافة إلى ملف طلاء المنازل بمراكز ومدن المحافظة والطرق الرئيسية بها لإعادة الشكل الحضاري المميز لها ، وتوحيد الألوان لكافة واجهات المنازل تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد.

 

 


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