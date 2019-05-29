محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات استعدادا لعيد الفطر

الغربية – عادل ضرة

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لمديرية الصحة بالغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقى البلاغات من المواطنين وتشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإيقاف إجازات العاملين خلال فترة احتفال المواطنين بالعيد.

وصرح الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (الأشعة – المعمل – بنك الدم )، والتأكد من جاهزية قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ببنوك الدم التجميعي بالمستشفيات ( المحلة العام– زفتى العام– كفر الزيات العام– سمنود– بنك الدم الإقليمى) وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات ذات العلاقة بالطوارئ (الجراحة العامة – جراحة العظام– الجراحة المركزة بأنواعها– مراكز الحروق والسموم ) وإيقاف دخول الحالات الغير طارئة.

وأضاف أنه سيتم عمل حصر دورى بعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفى والتبليغ بأى أعطال فجائية، وإبلاغ الطوارئ والإدارات المركزية للرعاية الحرجة وغرفة عمليات المحافظة عن أى أعطال، والإبلاغ عن وجود عجز فى الأشخاص أو الأدوية أو المستلزمات، وتجهيز فرق الانتشار السريع لدعم المستشفيات وقت الحاجة، ورفع درجة الإستعداد بجميع سيارات المرفق والمرور الدوري المكثف على مراكز الإسعاف خلال تلك الفترة.

وأكد محافظ الغربية، على تقديم خدمة طبية أفضل وتوفير كافة المستلزمات الطبية خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.