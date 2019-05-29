محافظ أسيوط ينعى مدير الأمن بعد وفاته فى حادث مرورى.. ويعلن تنظيم جنازة عسكرية

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ ببالغ الحزن والأسى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذى توفى منذ قليل إثر حادث مرورى أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنياً لأسرته الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، وجميع المصابين فى الحادث.

وأعلن محافظ أسيوط، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيرًا إلى إعلان حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات، قائلاً نحتسبه عند الله من الشهداء لأنه توفى أثناء أدائه واجبه الوطنى فى تفقد بعض الأكمنة المرورية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد تعرض مدير أمن أسيوط ومدير المباحث الجنائية لحادث مرورى أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية – أسيوط، مما أدى لانقلاب سيارتهما، ما ترتب عليه وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة.