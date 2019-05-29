محافظ أسيوط يكرم 80 فائزا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم غدا

أعلن الدكتور عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تكريم 80 فائزا فى المسابقة التشجيعية فى حفظ القرآن الكريم وإتقان أحكام التجويد، غدا الخميس، ضمن احتفالات المحافظة بليلة القدر، وذلك فى قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ اللواء جمال نور الدين سيكرم الفائزين بمنحهم شهادات التقدير والمكافآت المادية، معربا عن فخره بحفظة القرآن الكريم، ومشددا على ضرورة مداومة الحفظ والإتقان والعمل بما جاء فى كتاب الله من تعاليم صحيحة وآداب سامية، وحث أهالى وأسر الفائزين على تحفيز أبنائهم على حفظ القرآن.
وأوضح الدكتور عاصم قبيصى، أن مسابقة القرآن الكريم تقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبإشراف مديرية الأوقاف، وتتضمن الجوائز شهادات تقدير ومبالغ مالية للأوائل.
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