محافظ أسيوط يكرم 80 فائزا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم غدا

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ اللواء جمال نور الدين سيكرم الفائزين بمنحهم شهادات التقدير والمكافآت المادية، معربا عن فخره بحفظة القرآن الكريم، ومشددا على ضرورة مداومة الحفظ والإتقان والعمل بما جاء فى كتاب الله من تعاليم صحيحة وآداب سامية، وحث أهالى وأسر الفائزين على تحفيز أبنائهم على حفظ القرآن.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصى، أن مسابقة القرآن الكريم تقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبإشراف مديرية الأوقاف، وتتضمن الجوائز شهادات تقدير ومبالغ مالية للأوائل.