محافظ أسيوط : تطوير أقسام العناية والعمليات والغسيل الكلوى بالمستشفيات

أسيوط – ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، عن استمرار خطة تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات المركزية والوحدات الصحية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة والخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الاكثر احتياجًا في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمراكز المحافظة فى ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ في تصريحات له اليوم ، إلى إنه جاري تجهيز وتطوير عدد من مستشفيات الصحة على مستوى المحافظة من بينها تجهيز "قسم عناية عصبية ، غرف العمليات ، وعناية جهاز هضمي ،وبعض المعامل ، و20 جهاز تكييف ، و50 سرير غسيل كلوي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" ، ومستشفى الإيمان بالأربعين ،ومستشفى أبنوب"، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والإحلال والتوسع بالمستشفيات المقرر لها طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أنه جارى تلبية احتياجات المواطنين وتزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لها وإستكمال أعمال التطوير الشامل في القطاع الصحي والانتهاء من كافة التجهيزات أولاً بأول وفقاً للاحتياجات وذلك لتوفير رعاية طبية متكاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز المحافظة.

ومن جانب آخر، استهل محافظ أسيوط لقائه الدوري بمواطني مدينة أسيوط الجديدة بالإعلان عن التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لفتح منافذ لبيع اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المدعمة للمواطنين بمختلف أحياء ومناطق مدينة أسيوط الجديدة ، فضلًا عن المنافذ المتنقلة التي تجوب شوارع وميادين المدينة وذلك تسهيلًا على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، والمهندسة جيهان أحمد عمار نائب رئيس الجهاز ، وخالد حلمي رئيس مجلس الأمناء لمدينة أسيوط الجديدة ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ، ولفيف من المواطنين.

وناقش المحافظ في بداية اللقاء الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة منها تطوير طريق أسيوط الجديدة وعمل المقايسات اللازمة لأعمال التطوير واجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمدينة ، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين وطلباتهم التي تلخصت في بعض الشكاوى الخاصة بغرف التفتيش والمطابق بمشروع ابني بيتك وبحث بعض المقترحات والحلول لتحقيق الجذب السكاني للمدينة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق مع رئيس جهاز المدينة ومجلس الأمناء لإنشاء ورش للحرفيين بمنطقة الخدمات تسهيلًا على المواطنين وسد احتياجاتهم من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع في إنشاء غرف التفتيش والمطابق الخاصة بمشروع ابني بيتك بمراحله المختلفة ،لافتًا إلى إنشاء 700 غرفة و150 مطبق حتى الآن وجاري التأكيد على الشركة المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع منح بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة محلات تجارية بأجر رمزي بالسوق المركزى بحي شرق أسيوط ،فضلًا عن البدء في اتخاذ اجراءات تشغيل مركز شباب جنوب شرق المدينة "الرحاب" وفتح 3 حضانات جديدة بالمدينة لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس أحمد ابراهيم على تكثيف حملات القضاء على الحشرات والبعوض بالمدينة من خلال حملات مستمرة لسيارات المكافحة، فضلًا عن دراسة تعديل بعض خطوط سير سيارات الأجرة بالمدينة تلبية لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 5 ألاف جنيه من حساب مجلس الأمناء شهرياً لتوفير الأمصال بالمستشفى الجامعي وتوفير "عقار الكلب ومصل العقرب".