مجمعات الأهرام الاستهلاكية: طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيض 20%

كتب مدحت وهبة

تطرح شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخضراوات والفاكهة بمنافذ فروع الشركة فى محافطتى القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% لتلبية احتياجات المواطنين بجانب طرح السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى حيث سيتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها، وبسعر 60 جنيها لكيلو الكعك السادة وكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو وكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.