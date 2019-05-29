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متجيش على نفسك ونام كويس.. اضرار هتصيبك من قلة النوم

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:30 ص
متجيش على نفسك ونام كويس.. اضرار هتصيبك من قلة النوم السهر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"متنامش اقل من 6 ساعات"، هى النصيحة التى نسمعها دائما من الأطباء، فالنوم الصحى له فوائد عديدة على الجسم ويحد من خطر إصابتك بالأمراض ، كما انه يجدد النشاط والحيوية لبدأ يوم جديد ملىء بالحيوية.

ولكن قد يتعرض الكثيرون لاضطرابات فى النوم،  تؤثر على صحتهم وتسبب اضرار عديدة، وحسب ما ذكره موقع  webmd فأن أبرز هذه الأضرار هى:

   السهر

السهر

                         

 

1: قلة النوم والسهر الكثير ، قد يعرضك لمشاكل عديدة فى القلب ويزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

2:السهر الكثير يزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون فى الجسم.

3:قلة النوم قد تسبب اضطرابات فى ضغط الدم ويؤثر على القلب والشرايين.

4:يسبب ضعف شديد فى الجهاز المناعى ويزيد من خطر الاصابة بالأمراض والعدوى.

سهر
سهر

5:اثبتت بعض الدراسات أن قلة النوم تزيد من خطر الاصابة بمرض السكر.

6:قلة النوم والسهر ، يسببان ضعف شديد فى الرغبة الجنسية وضعف الحيوانات المنوية.

7:يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى ويؤثر على الرئة والتنفس.

8:قلة النوم تسبب الصداع الشديد والشعور الدائم بالتعب والإرهاق ، كما انها تزيد العصبية والتوتر.

 

 


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سهر

قلة النوم

السهر

اضرار قلة النوم


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