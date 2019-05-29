لجنة متابعة أعمال رئاسة لبنان للقمة الاقتصادية تناقش "توصيات بيروت"

كتبت - هناء أبو العز

عقدت لجنة متابعة أعمال رئاسة لبنان للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعها الأول فى قصر بعبدا، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتى.

وشارك فى الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفانى، ومدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، ومدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامى، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضى أحمد عبد الله، والمستشار مازن كبارة عن وزارة الخارجية والمغتربين، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية السفير شربل وهبى، والمستشار أسامة خشاب.

واستعرض المجتمعون القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى استضافتها بيروت فى يناير الماضى، وتبادلوا الآراء بشأن الخطوات المطلوبة فى سبيل متابعتها، وإنجاز المبادرات التى أُطلقت خلال القمة، لا سيما مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون باعتماد استراتيجية إعادة الإعمار فى سبيل التنمية، وفى مقدمها تأسيس مصرف عربى لإعادة الإعمار والتنمية، ومبادرة دولة الكويت بإنشاء صندوق للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، فى ضوء أن لبنان هو من اقترح وضع رؤية عربية مشتركة فى مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى والأمن السيبرانى خلال القمة.

وتطرق المجتمعون إلى البند المتعلق باستضافة لبنان الدورة الـ14 للألعاب الرياضية العربية فى العام 2021، وجرى التوافق على خطة عمل لمتابعة التنفيذ، بالتنسيق مع كل من الإدارات اللبنانية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء.