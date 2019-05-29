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كل فشار.. أفضل سناكس صحى بس متكترش الملح واعمله بزيت الزيتون

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:30 ص
كل فشار.. أفضل سناكس صحى بس متكترش الملح واعمله بزيت الزيتون فشار
كتبت فاطمة خليل
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الفشار من الأطعمة الخفيفة التى يمكن تناوله كسناكس بين الوجبات الرئيسية، ولكن هل الفشار صحى بالفعل؟.. الأمر يعتمد على الزيت المستخدم في عمله، وأي توابل مضافة بحسب ما ذكر موقع health.

１- الذرة عبارة عن حبة كاملة

والحبوب الكاملة هي مصدر مهم للفيتامينات الرئيسية والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة المضادة للأمراض،  تمتلئ الحبوب الكاملة أيضًا، بالألياف والمواد الغذائية الخاصة بها، و تشير الأبحاث إلى أن تناول الحبوب الكاملة مرتبط بعمر أطول وأقل الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري والسمنة.
 
 تم ربط ثلاث حصص يومية من الحبوب الكاملة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وانخفاض الدهون في البطن.

２- الزيت

عند اختيارك لعلامة تجارية من الفشار المعبأ ، فاختر الزيت المدرج بالمكونات، أفضل الزيوت هي دهون أحادية غير مشبعة ومضادة للالتهابات (MUFA) ، وخاصة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون البكر الممتاز.
اما الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية - مثل زيت الذرة وزيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وزيت القرطم وزيت بذور القطن - تميل إلى أن تكون مسببة للالتهابات.

3- التوابل

 فكر في الإضافات الموجودة في الوجبة الخفيفة، فهناك من يضيف النوايا أو السكر أو الكراميل أو الملح الكثير وكل هذه الأشياء غير صحية.
 
إذا كنت تصنع الفشار بنفسك ، فيمكنك أن تبدع باستخدام مواد صحية مثل الفواكه المجففة الخالية من المواد الحافظة أو المكسرات أو البذورأو الكركم والفلفل الأسود أو مسحوق القرفة والكاكاو والتحكم في كمية الملح الذي تضيفه.

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