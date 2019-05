أضرم شخص، اليوم الأربعاء النار فى نفسه أمام البيت الأبيض، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وأكدت الشرطة الأمريكية أنها تتعامل مع الحادث.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme