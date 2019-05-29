فطارك إسلامى.. السمبوسة أشهر ما يقدم فى باكستان على مائدة رمضان

كتبت إيناس البنا

يقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

رمضان فى باكستان

من أهم عادات وتقاليد الباكستانيين فى شهر رمضان الحرص على “الإفطار الجماعى” فنادرا ما تجد شخص يفطر بمفرده، ويشتهرون بتناول أطعمة بعينها عند الإفطار وأشهرها: “السمبوسة” بجانب “البطاطا”.

الإفطار فى باكستان



سمبوسك

السمبوسة

تُعرف السمبوسة الباكستانية على هيئة المثلث المميز، ويحضر غطاؤها الخارجي من مزيج القمح مع وضع بعض البهارات، وتحشى بداخلها أنواع متعددة من المحتويات، مثل اللحم المفروم، أو دجاج مفروم أو بطاطس، وما يجعل السمبوسة الباكستانية تنفرد عن مثلتها في العالم العربي هي البهارات الباكستانية والفلفل الحار الذي يميزها بالطعم المختلف ويجعلها قابلة للهضم بسرعة.

يحتوى القمح وهو من الحبوب الكاملة التى يحتوى على الألياف التى تمتص سريعا وتمد الجسم بالماء وتهضم أيضا بسرعة.

بكاورا

تعد البكاورا من المأكولات الخفيفة في باكستان، وتتقدم المائدة الرمضانية الباكستانية، وتحضر من قطع صغيرة من البطاطس والبصل تمزج في عجين الحمص ونضع عليها الفلفل الأحمر والملح وبذور الكزبرة المطحونة ويتم وضعها في الزيت لتكون جاهزة للأكل، ويمكن اضافه الملفوف والباذنجان أو الخضراوات الأخرى إليها بدلاً من البطاطس.

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين النباتي وعلى كالسيوم وماغنسيوم وألياف ودهون غير ضارة.



هاندى

الهاندي

أحد الأكلات الباكستانية التي تتكون إما من اللحم او الدجاج ، حيث يقطع إلى أجزاء صغيرة وتوضع عليها التوابل وشرائح الزنجبيل والفلفل المطحون الطازج والبصل وتطهى ثم تقدم حارة وفي أوان فخارية يتم تغليفها بخبز النان الباكستانى.