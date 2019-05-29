فاروس يبقى على توصياته المحايدة لسهم "سيدى كرير" بقيمة عادلة 19.22 جنيه

كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته المحايدة لسهم شركة سيدى كرير للبتروكياويات، عند قيمة عادلة مقدارها 19.22 جنيه للسهم.

ويتداول سهم شركة سيدى كرير حاليًا عند 7.2 مرة كمضاعف ربحية لعام 2019، 4.1 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، بالمقارنة مع المتوسط التاريخى البالغ 8.5 مرة كمضاعف ربحية، و6.3 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.

وتوقع فاروس، عدم وجود أى تحسن كبير فى أداء سهم شركة سيدى كرير فى الربع القادم، حتى إذا كانت أحجام الشركة فى الربع الثانى تتحسن عادة، ماتزال أسعار البولى إيثيلين تتعرض إلى ضغط عند متوسط سعر 1,058 دولار للطن فى الربع الأول بنسبة انخفاض 10% ربعيًا، و20% سنوياً، مضيفة أنه إذا افترض أن يبلغ متوسط سعر بيع البولى إيثيلين المحلى 1,218 دولار للطن فى 2019 بنسبة انخفاض 6% سنوياً، فأن تقديراته لمبيعات هذا العام 5,661 مليون جنيه.

وبرر فاروس، انخفاض مبيعات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، عند 1,227 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 21% ربعيًا، و1% سنويًا، وذلك نتيجة هبوط سعر بيع البولى إيثيلين المحلى للشركة إلى 1,214 دولار للطن فى هذا الربع بنسبة انخفاض 5% ربعيًا، و4% سنويًا، بالتوازى مع هبوط السوق العالمى، وشهدت الأحجام هبوطًا حادًا حيث عملت الشركة عند معدل استخدام للبولى إيثيلين نسبته 83% فى هذا الربع بنسبة انخفاض 20% ربعيًا، ونسبة نمو 5% سنوياً.

كما يرجع هبوط المبيعات الربعية إلى السعر والأحجام، بسبب توقف المصنع فى الربع الأول نتيجة عمليات الصيانة، من ثم هبوط فى الأحجام الربعية. بينما نتج استقرار أداء إجمالى الإيرادات عن ارتفاع الأحجام ارتفاعًا طفيفًا مما عوض خسائر الأسعار.

وأضاف فاروس، أنه نظراً لانخفاض أحجام وأسعار هذا الربع، هبط مجمل هوامش الشركة إلى 25% (-10 نقطة مئوية ربعيًا، -5 نقطة مئوية سنوياً، وعلى أساس ربعي، يعتقد أن انكماش الهوامش مبالغًا فيه حيث لاحظنا أن مجمل الهوامش فى الربع الرابع 2018 كان مرتفعًا بشكل غير مستمر عند 35%، وفى الربع الماضى، انخفضت عناصر التكاليف غير المباشرة للبضاعة غير المباعة عن متوسط الشركة، من ثم، قفزت مرة أخرى فى هذا الربع إلى مستوى أكثر استقراراً.

وأشار فاروس، إلى أن شركة سيدى كرير سجلت صافى أرباح بقيمة 193 مليون جنيه، مما يترجم إلى صافى هامش منخفض بنسبة 16% فى هذا الربع (-9 نقطة مئوية ربعيًا، -7 نقطة مئوية سنوياً، فى ظل ارتفاع قيمة الجنيه المؤثر بالسلب، تعرضت مستويات ربحية الشركة إلى ضغط نتيجة خسائر سعر الصرف بقيمة 31 مليون جنيه فى الربع الأول 2019، بالمقارنة مع أرباح فى الربع الرابع 2018 وخسائر أقل بكثير بالغة 8 مليون جنيه فى الربع الأول 2018.