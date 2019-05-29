عندك مرض السكر وحامل.. اعرفى إزاى تحافظى على صحتك انتى والجنين

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجسم، كما أنه يسبب مشاكل على باقى الأعضاء، وتعتبر المرأة الحامل المصابة بمرض السكر أكثر عرضًا لهذه المخاطر، ولكن ذكر موقع health بعض النصائح التى تحافظ على الأم خلال رحلة الحمل.

1:تجنبى تناول الأطعمة الدهنية والدسمة واستبدليها بتناول الخضراوات والفواكه الصحية، حتى لا يؤثر على مستوى سكر الدم.



الحامل

2:ابتعدى عن الإفراط فى تناول الحلويات والسكريات حتى لا يعرضك لمخاطر صحية انتى والجنين.

3:يجب الاهتمام بتناول المياه والسوائل الطبيعية ولكن تجنبى المشروبات الغازية أو العصائر المصنعة.

4:اهتمى بقياس السكر يوميًا للاطمئنان على المعدل الطبيعى وفى حالة وجود أى خلل يجب زيارة الطبيب فورًا.



سكر الحمل

5: الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة والمتابعة الدورية مع الطبيب.

6:اهتمى بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحوامل ولكن تحت إشراف الطبيب.

7:تجنبى الضغط النفسى والعصبى حتى لا يسبب ارتفاع نسبة السكر والضغط ويؤثر على صحتك انتى والجنين، والتزمى دائمًا الهدوء والراحة وابتعدى عن المشاحنات.