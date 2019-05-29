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عماش يدافع عن دعوته لعزل ترامب: على الكونجرس محاسبة الرئيس

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:24 م
عماش يدافع عن دعوته لعزل ترامب: على الكونجرس محاسبة الرئيس ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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دافع النائب الجمهورى، جاستين عماش، عن دعوته لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا إن نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، الذى تولى قضية التدخل الروسى فى انتخابات 2016، تتركه دون خيار آخر.

 

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، فإن عماش أبلغ مؤيديه ومعارضيه فى أول حشد له فى دائرته، بعد سلسلة تغريداته التى أغضبت ترامب والقادة الجمهوريين، أن الكونجرس عليه واجب إبقاء الرئيس قيد المحاسبة.

 

وقال عماش، وهو أمريكى ولد لأب فلسطينى وأم سورية، مهاجرين: "سأفعل ذلك سواء كان رئيسًا جمهوريًا أو رئيسًا ديمقراطيًا، لا يهم، لقد انتخبتني لتمثيلكم جميعًا"، جاء ذلك أمام مئات الأشخاص الذين احتشدوا في قاعة في مدرسة جراند رابيدز المسيحية الثانوية.

 

وفي سلسلة من التغريدات، كتب عماش إنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونجرس" مشيرا إلى أن التقرير حدد "عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة"، وأضاف أنه "بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأى شخص غير الرئيس الأمريكى".


واعتبر عماش أن الرئيس ترامب انخرط فى سلوك قد يستوجب "إقالته"، ليصبح بذلك أول سياسى من حزبه يدعو لعزل سيد البيت الأبيض.

كما اتهم وزير العدل وليام بار بتضليل العامة "عمدا" بشأن مضمون تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا المؤيد لفوز ترامب فى انتخابات 2016 الرئاسية.

 

وتابع: "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط فى أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفى الحد الأدنى (للسلوكيات التى تستوجب) الإقالة".


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