طلاب "أولى ثانوى" بكفر الشيخ يؤدون اختبار التاريخ إلكترونيا بنسبة 100%

كفر الشيخ - محمد سليمان

أدى طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة كفر الشيخ، امتحان مادة التاريخ إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت بنسبة 100% تقريبا فى 96 مدرسة على مستوى المحافظة.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الصف الأول الثانوى لليوم الثامن التى أدى فيها الطلاب امتحان مادة التاريخ فى مدارس المحافظة الـ96. وتفقدت عددا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، واطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية. كما تابعت بقية المدارس من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

وشملت متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم أيضا، امتحانات الدبلومات الفنية المختلفة فى محافظة كفر الشيخ، التى انتظمت لجانها فى كل المدارس بدون معوقات، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أية مخالفات، بينما جاءت أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.