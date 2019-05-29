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طلاب أولى ثانوى: أسئلة امتحان التاريخ متوسطة والسيستم يعمل بكفاءة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:00 ص
طلاب أولى ثانوى: أسئلة امتحان التاريخ متوسطة والسيستم يعمل بكفاءة امتحانات الثانوية _صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام من امتحان مادة التاريخ إلكترونيا على التابلت وورقيا، حيث اختبر طلاب المدارس الحكومية من التاسعة صباح اليوم.

وأكد الطلاب أن مستوى الأسئلة سهل عدا بعض الجزئيات الخاصة بالأسئلة المقالية بها بعض الصعوبات ولكن الامتحان فى مجمله متوسط من حيث الصعوبة وفى مستوى جميع الطلاب.

و قال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية، إن الأسئلة اعتمدت على الفهم وتم استخدام الأوبن بوك فى الإجابة عن بعض الأسئلة، مشيرا إلى أن الامتحان تضمن 17 سؤالا ما بين اختيار من متعدد ومقالية.

وأوضح الطالب أن سيستم الامتحان عمل اليوم بكفاءة لدى أغلب الطلاب ولكن هناك البعض أدوا الامتحان ورقيا لصعوبة الدخول على سيستم الامتحان، مضيفا أن الأسئلة تقيس قدرات معينة تمثلت فى نواتج التعلم والفهم.

 

 


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التربية والتعليم

امتحان اولى ثانوى الالكترونى

امتحان التاريخ لاولى ثانوى

تسريب امتحان التاريخ


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