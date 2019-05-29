طقس الغد لطيف شمالا شديد الحرارة على باقى الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كتب ــ أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة و باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شماليه شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها النسبى الملحوظ حتى الجمعة المقبلة. متابعا: "غدا ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، إذ تصل درجات الحرارة بالقاهرة لـ39، وبدءا من الجمعة تنخفض الحرارة بمعدل درجة واحدة لتسجل القاهرة 38 درجة".

وناشد "شاهين" المواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أن الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وكثرة شرب السوائل عقب الإفطار وحتى السحور.