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ضبط 5 مخابز لتهريبهم 269 شيكارة دقيق مدعم للسوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:14 م
ضبط 5 مخابز لتهريبهم 269 شيكارة دقيق مدعم للسوق السوداء بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الدقيق إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مخابز بمركز المحمودية لتهريبهم 269 شيكارة دقيق مدعم الى السوق السوداء للتربح والكسب الغير مشروع وكذلك ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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مركز المحمودية

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