ضبط 1301 هاربين من أحكام وتحصيل غرامات بـ91575 خلال 24ساعة فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1301 هاربين من احكام، منهم 2 محكوم عليهما فى جناية 701 حكم جزئي، و 91 حكم مستأنف، و 486 حكم فى غرامات، و 21 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 91 ألف و 575 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
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