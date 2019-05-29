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ضبط مستريح جديد جمع 6 ملايين جنيه من ضحاياه فى سوهاج

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:18 م
ضبط مستريح جديد جمع 6 ملايين جنيه من ضحاياه فى سوهاج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاستيلائه على 6 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغًا من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ضد (مالك مكتب استيراد وتصدير مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها ( ستة ملايين جنيه ) لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

 

وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم، وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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