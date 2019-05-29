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الأربعاء، 29 مايو 2019 01:53 م
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صور .. وفد إسبانى يلتقى محافظ جنوب سيناء للتنسيق لزيارة الوفود السياحية

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:36 م
صور .. وفد إسبانى يلتقى محافظ جنوب سيناء للتنسيق لزيارة الوفود السياحية محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،جونثالو مونيوث لوبيز، قنصل إسبانيا بالقاهرة، وترينتاريو سانتشيز رودريجيث،ملحق وزارة الداخلية الاسبانية بالقاهرة،وخوسي مانويل،مستشار السفارة الأسبانية بالقاهرة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة.
 
كما التقى الوفد الأسبانى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، على هامش زيارتهم لمدن دهب ونويبع وطابا، وسانت كاترين للوقوف على الأوضاع بالمحافظة كخطوة للاستعداد لاستقبال وفود سياحية اسبانية بجنوب سيناء.
 
واستعراض محافظ جنوب سيناء للوفد ما تم بالمحافظة وخصوصا مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين، من مشروعات ضخمة، مثل الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ،والذي يختصر الوقت من القاهرة إلي شرم الشيخ فى أربع ساعات فقط، بالاضافة لقاعة المؤتمرات الضخمة، مشيرا للمرحلة الثانية منها التي تشمل مارينا لليخوت وسلاسل مطاعم كبري، لتطوير و تجهيز مطار شرم الشيخ بجميع الاجهزة الحديثة في مجال الامن وتدريب الكوادر اللازمة، بالاضافه لرفع كفاءة الفنادق وتدريب العمالة وعمل الصيانة اللازمة لها.
 
 
وأشار المحافظ لأعمال تطوير مدينة سانت كاترين تشمل الأعمال الطريق من كمين سعال إلى المدينة،وطريق المطار وتطوير مطار سانت كاترين، بالإضافة لتركيب كاميرات أمنية لزيادة تأمين الوفود السياحية.
 
كما قام القنصل،بتقديم الشكر لمحافظ جنوب سيناء،لحفاوة الاستقبال والجهوده المبذولة فى مدينة شرم الشيخ،كما أبدى سعادته البالغة بهذا اللقاء المثمر، وقام المحافظ بتقديم الهدايا التذكارية للوفد وتم التقاط الصور التذكارية.
 
محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا (1)
محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا 

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا (2)
محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا 

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا (3)
محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا رسميا اسبانيا برئاسة قنصل اسبانيا

 


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