صور.. هدم 600 عقار وعشة بترعة الطوارئ فى السلام وتسكين الأهالى فى وحدات بديلة

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت حتى الآن بالتنسيق مع شرطة المرافق من هدم 600 عشة وعقار حتى الآن بمنطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع" خلال متابعته أعمال الإزالة ونقل السكان بمنطقة ترعة الطوارئ، أنه يتم تسكين السكان المستحقين أول بأول بمشروع أهالينا 1 القريب من المنطقة، حيث تحصل الأسرة على وحدة بديلة مجهزة بالكامل "بالأثاث والأجهزة الكهربائية،"، وبها كافة المرافق، بدون مقابل.

وأشار إلى أن عملية هدم المنطقة يأتى فى إطار خطة الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين بتلك المناطق، بالإضافة لإنشاء محور مرورى بطول 9 كيلو متر والذى سيربط جسر السويس بالطريق الدائرى.