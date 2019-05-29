صور.. مسلمون ومسيحيون على مائدة إفطار الوحدة الوطنية بميت غمر

جمعت مائدة إفطار الوحدة الوطنية بميت غمر، بين مسلمى ومسيحى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ومنال الغندور، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والسيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة والجمعية النسائية لتحسين الصحة، ودار الأمل للبنات، وجمعية الرعاية الاجتماعية "دار الولاء للمسنين"، وجمعية صديقات الكتاب المقدس "دار البنات الأيتام "، وجمعية ماري جرجس لدار المسنين.

وتناول شاروبيم طعام الإفطار وسط فتيات الجمعيات اليتيمات، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة، وشدد على السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن بتلبية أية مطالب يحتاجها الأيتام.

وفي ختام الحفل قام محافظ الدقهلية بتوزيع الهدايا العينية على البنات تقديرا لهن مؤكدا أن كل مطالبهن مستجابة وأنه لا يدخر جهدا فى تلبية دعوتهن فى كل وقت وأى مكان.