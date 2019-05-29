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صور.. محافظ أسوان يناقش إطلاق مشروع تطوير قرية أبو الريش بحرى

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:29 ص
صور.. محافظ أسوان يناقش إطلاق مشروع تطوير قرية أبو الريش بحرى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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ناقش اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مع وفد من ممثلى أحد البنوك المصرية، وأحد المؤسسات الخيرية، مخطط تنفيذ مشروع تطوير قرية أبو الريش بحرى، ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذى يستهدف 6 محافظات.
 
جانب-من-الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
وأكد محافظ أسوان، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات المطلوبة من الجهات التنفيذية لإطلاق هذا المشروع التنموى والذى سيحقق مردود إيجابى ومباشر على حياة المواطنين اليومية ، مشيراً إلى أهمية الإدارة الرشيدة للمواقع الخدمية التى سيتم تطويرها للحفاظ على المال العام بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة ولضمان الاستمرارية واستدامة التنمية.
 
جانب-من-توقيع-الاتفاقيات
جانب من توقيع الاتفاقيات
 
وأوضح المحافظ، فى بيان له، بأن مشروع التطوير الشامل لقرية أبو الريش بحرى وتوابعها السبعة الموزعة على مسافة 25 كم تم التخطيط له بناءاً على بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حيث تم وضع العديد من المقترحات، مشيراً إلى الدراسة الميدانية أظهرت مجموعة من الاحتياجات منها إحلال وتجديد شبكات المياه وتقوية الطلمبات والروافع، وأيضاً إعادة إنشاء وتطوير وتجهيز وتأسيس مدرستى أبو الريش الابتدائية ومحمد محمود الإعدادية ، مع بناء قدرات المدرسين بهما، بجانب إنشاء وحدتى المناظير والأطفال المبتسرين بمستشفى أبو الريش ودعمها بالأطباء الاستشاريين ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالمقلة، كما سيتم تنظيم 3 قوافل طبية منها قافلة شاملة لكافة التخصصات وأخرى لأمراض العيون والرمد والثالثة لذوى الاحتياجات الخاصة.
 
مناقشة-أعمال-التطوير
مناقشة أعمال التطوير
 
وأشار إلى أن هذه القوافل العلاجية ستعمل على 3 مراحل هى الكشف الطبى والتحويل لإجراء عمليات جراحية ثم المتابعة ، كما سيتم أيضاً تنظيم قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية بالقرية ، بينما سيتم توفير عدد 2 عربة كسح صرف صحى لشفط المخلفات من خزانات وبيارات المنازل لتحقيق الإصحاح البيئى ، علاوة على رفع كفاءة مركز الشباب بالقرية.

 


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